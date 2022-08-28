В Татарстане за сутки зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 202 заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 156 620 случаев COVID-19. Госпитализировали за сутки 86 человек.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровел 41 человек. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 150 799.

Умерли за весь период ровно 2 тысячи заболевших. За сутки в Татарстане летальных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко