Погода не влияет на безопасность вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что безопасность и эффективность вакцинации от коронавируса не зависят от температуры воздуха. Об этом сообщает ТАСС.

— Температура воздуха нисколько не влияет на эффективность, безопасность вакцинации, поэтому с учетом эпидемической обстановки рекомендовано вакцинироваться всем, кто получал предыдущую дозу вакцины и болел более трех-шести месяцев назад, — сказал он.

Фото: Ринат Назметдинов

25 августа стало известно, что в Набережные Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп», а еще препарат «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин. Как отметила главный врач Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова, прививки от коронавируса и от гриппа можно совмещать:

— Одновременное введение нескольких вакцин — это обычная практика в иммунологии, которая практикуется издавна, — сказала она.

Вачи рекомендуют проходить процедуру вакцинации перед осенне-зимним сезоном, в который традиционно фиксируется подъем заболеваемости.



До этого, 24 августа, сообщалось, что в поликлиники Казани поступила вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная российского производства «Ультрикс Квадри». Прививку можно сделать детям с 6-месячного возраста и беременным женщинам в III триместре.

Противопоказаниями к ее применению являются: аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины; острые лихорадочные, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронического заболевания.

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Максим Кокунин