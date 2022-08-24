В поликлиники Казани поступила вакцина от гриппа «Ультрикс Квадри»

Фото: Горздрав Казани

В поликлиники Казани поступила вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная российская вакцина «Ультрикс Квадри», сообщает в своем telegram-канале Горздрав.

Уточняется, что данную прививку можно сделать детям с 6-месячного возраста и беременным женщинам в III триместре. Для своевременного формирования иммунитета прививку от гриппа необходимо сделать уже сейчас, подчеркнули в ведомстве.

Противопоказаниями к ее применению являются: аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины; острые лихорадочные, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, состояния или обострение хронического заболевания.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, 17 августа в Казань поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых «Совигрипп» в количестве 65 тысяч доз. Сделать прививку казанцы могут в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».

«Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Противопоказания к ее применению: аллергия на куриный белок или иные компоненты вакцины, а также сильные реакции на предыдущие прививки от гриппа.



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Максим Кокунин