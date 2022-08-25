Новости общества

16:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп»

16:23, 25.08.2022
В Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп»
Фото: realnoevremya.ru

В Набережные Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп», а еще препарат «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин, сообщили в Горздраве.

Как отметила главный врач Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова, прививки от коронавируса и от гриппа можно совмещать:

— Одновременное введение нескольких вакцин — это обычная практика в иммунологии, которая практикуется издавна, — сказала она.

Вачи рекомендуют проходить процедуру вакцинации перед осенне-зимним сезоном, в который традиционно фиксируется подъем заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в поликлиники Казани поступила вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная российского производства «Ультрикс Квадри». Прививку можно сделать детям с 6-месячного возраста и беременным женщинам в III триместре.

Противопоказаниями к ее применению являются: аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины; острые лихорадочные, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронического заболевания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также