В Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп»
В Набережные Челны поступило 25 тысяч доз вакцины «Совигрипп», а еще препарат «Ультрикс квадри» для детей и беременных женщин, сообщили в Горздраве.
Как отметила главный врач Госпиталя для ветеранов войн Резеда Мавзютова, прививки от коронавируса и от гриппа можно совмещать:
— Одновременное введение нескольких вакцин — это обычная практика в иммунологии, которая практикуется издавна, — сказала она.
Вачи рекомендуют проходить процедуру вакцинации перед осенне-зимним сезоном, в который традиционно фиксируется подъем заболеваемости.
Вчера сообщалось, что в поликлиники Казани поступила вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная российского производства «Ультрикс Квадри». Прививку можно сделать детям с 6-месячного возраста и беременным женщинам в III триместре.
Противопоказаниями к ее применению являются: аллергические реакции на предшествующие прививки гриппозными вакцинами; аллергические реакции на куриный белок и другие компоненты вакцины; острые лихорадочные, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронического заболевания.
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