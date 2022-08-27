Президент России подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, а также Украину, и прибывшим в Россию. Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

Речь в документе идет о приехавших после 18 февраля, выплаты назначаются с 1 июля:

Ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тысяч рублей;

Ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тысяч рублей;

Доплата к ежемесячной пенсионной выплате, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, достигшим возраста 80 лет в размере 3 тысяч рублей;

Ежемесячная выплата ветеранам ВОВ в размере 5 тысяч рублей;

Единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей;

Единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тысяч рублей;

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере 4 тысяч рублей, а в случае если ребенок находится под опекой — 15 тысяч рублей, на каждого ребенка до 23 лет при условии его обучения по оной форме в образовательной организации в размере 4 тысяч рублей;

Ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

С 14 июля граждане ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ).

Теперь, согласно закону, граждане Украины могут обратиться с заявлением о выдаче РВП без учета квоты. Заявление и перечь документов установлены административным регламентом МВД, утвержденным соответствующим приказом. Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание — 60 суток, а вида на жительство — до четырех месяцев.

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Максим Кокунин