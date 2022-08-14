Для граждан ДНР и ЛНР упростили получение вида на жительство в России

С 14 июля граждане ДНР и ЛНР, а также Украины освобождены от сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России при получении разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает ТАСС.

Теперь, согласно закону, граждане Украины могут обратиться с заявлением о выдаче РВП без учета квоты. Заявление и перечь документов установлены административным регламентом МВД, утвержденным соответствующим приказом. Срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешения на временное проживание — 60 суток, а вида на жительство — до четырех месяцев.

В МВД России отметили, что в целях урегулирования правового положения на территории страны граждан ЛДНР и Украины, постоянно проживавших и прибывших с этих территорий в экстренном порядке, принимаются необходимые меры, направленные на приоритетное документирование.

Фото: pxhere.com

25 мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства. Теперь рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России для таких лиц и принятие по ним решений осуществляется в срок не больше трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.

Уже 31 мая территориальные органы Министерства внутренних дел России начали прием в гражданство страны в упрощенном порядке детей-сирот из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Как отмечают в МВД, процедура проводится в упрощенном порядке как на российской территории, так и за ее пределами. Заявление могут подать опекун ребенка, его попечитель либо опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот и другие лица.



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Максим Кокунин