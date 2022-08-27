Сегодня вечером на улице Кремлевской состоится перформанс «Голоса Казани»

Фото: скриншот видео «Реального времени»

Сегодня вечером в столице Татарстана пройдет театрализованный перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары». На балконах здания мэрии артисты из ведущих казанских театров прочитают стихотворения на русском и татарском языках, сообщает городской муниципалитет.

Представление начнется в 20.00 возле здания №3 по улице Кремлевской. Перед зрителями выступят народные артисты республики Искандер Хайруллин, Илья Славутский, Елена Ряшина, заслуженные артисты Татарстана Рамиль Вазиев, Ирек Хафизов, Лейсан Файзуллина, актеры театра В. Качалова Павел Лазарев, Алена Козлова, актеры театра имени К. Тинчурина Резеда Саляхова, Артем Пискунов, актер театра Г. Камала Фаннур Мухаметзянов, актер Казанского ТЮЗа Ильфат Садыков, актер театра Г. Кариева Булат Гатауллин, актер Камерного театра г. Череповец Игорь Горчаков. Приглашенной гостьей станет российская актриса театра и кино Екатерина Климова.

Музыкальное сопровождение этого вечера обеспечит оркестр Центра современной музыки С. Губайдуллиной под управлением художественного руководителя и дирижера, заслуженной артистки республики Анны Гулишамбаровой.

Фото: Марат Мугинов

Как выяснило «Реальное время», организация и проведение театрализованного перформанса «Голоса Казани — Казан тавышлары» подешевели на 17%. При начальной цене в 4 миллиона рублей контракт заключили на 3,32 миллиона.



В тендере участвовали четверо предпринимателей. В итоге контракт Управление культуры исполкома Казани заключило с казанским ИП Татьяной Стариковой.



Напомним, в прошлом году перформанс прошел 30 августа, в День республики. На здание исполкома Казани проецировались сказочные картины, на сцене перед крыльцом выступили танцевальные коллективы. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».



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Максим Кокунин