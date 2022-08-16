Проведение перформанса «Голоса Казани» подешевело на 17%

Фото: скриншот видео «Реального времени»

Как выяснило «Реальное время», организация и проведение театрализованного перформанса «Голоса Казани/Казан тавышлары» подешевели на 17%. При начальной цене в 4 миллиона рублей контракт заключили на 3,32 миллиона.



В тендере участвовали четверо предпринимателей. В итоге контракт Управление культуры исполкома Казани заключило с казанским ИП Татьяной Стариковой.

скриншот видео «Реального времени»

Накануне стало известно, что на перформансе прочитает стихи российская актриса театра и кино Екатерина Климова. Также жители и гости города смогут увидеть выступления казанских театров — имени Галиаскара Камала, Карима Тинчурина, Василия Качалова, ТЮЗа и ТЮЗа им. Кариева и послушать участников оркестра «Новая музыка». Мероприятие запланировано на 27 августа.



Напомним, в прошлом году перформанс прошел 30 августа, в День республики. На здание исполкома Казани проецировались сказочные картины, на сцене перед крыльцом выступили танцевальные коллективы. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».



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Татьяна Демина