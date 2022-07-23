Театрализованный перформанс «Голоса Казани» обойдется бюджету в 4 миллиона рублей

Фото: скриншот видео «Реального времени»

В Казани вновь планируется проведение городского театрализованного перформанса «Голоса Казани/Казан тавышлары». На его организацию и проведение готовы потратить ровно 4 миллиона рублей из муниципального бюджета.

Перформанс покажут в центре Казани на здании по улице Кремлевской, 3. По этому адресу располагается исполком города. Дата проведения не указана.

Во время перформанса ожидается выступление не менее семи чтецов. Стихи перед жителями города прочитают ведущие артисты театров и телевидения Татарстана.

Планируется также выступление инструментального коллектива, в репертуаре которого не менее 30 российских и не менее 10 зарубежных композиций, а также четырех вокалистов, которые имеют статус заслуженных и/или народных артистов Татарстана либо являются лауреатами международных конкурсов.

скриншот видео «Реального времени»

Кроме того, должен выступить музыкант-солист — заслуженный артист Татарстана или лауреат международных конкурсов, а также музыкант, играющий на саксофоне, скрипке или виолончели.

Организатора ищет Управление культуры исполкома Казани. Цель перформанса — показать гостям и жителям города, что поэзия объединяет страны, народы и помогает людям понять друг друга, следует из документации на портале госзакупок.

В 2021-м перформанс «Голоса Казани» прошел 30 августа, в День республики. На здание исполкома Казани проецировались сказочные картины, на сцене перед крыльцом выступили танцевальные коллективы. Как это было — в видеорепортаже «Реального времени».



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Татьяна Демина