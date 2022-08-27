Сегодня в Татарстане ожидается жара до +34 градусов

В субботу, 27 августа, в Татарстане прогнозируется жара и переменная облачность. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +29—34, прогнозирует Гидрометцентр Татарстана. В Казани сегодня ожидается от +31 до +33°С, в Набережных Челнах — от +29 до +32°С.

Ветер слабый, переменных направлений. Днем прогнозируется умеренный ветер.

Фото: realnoevremya.ru

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, жара до +34 градусов в республике сохранится до начала следующей недели. Ночные температуры составят +10—15°С, на западе республики — до +19°С.



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Татьяна Демина