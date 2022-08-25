В выходные и в начале следующей недели в Татарстане ожидается до +34 градусов

Фото: Максим Платонов

В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Татарстане ожидается сильная жара — до +34 градусов. По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, она сохранится и в начале следующей недели.

С 26 по 28 августа в Татарстане прогнозируется от +29 до +34 градусов. Ночные температуры составят +10—15°С, на западе республики — до +19°С. Существенных осадков не ожидается.

От +29 до +34 градусов прогнозируется и в понедельник, 29 августа. Дождей не ожидается.

Фото: Максим Платонов

В День республики, 30 августа, в Татарстане также прогнозируется жаркая погода. Днем в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь.

Сегодня в Татарстане ожидается малооблачная погода, слабый переменных направлений ветер, без дождей. Днем прогнозируется до +28—33 градусов.



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Татьяна Демина