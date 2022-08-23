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Полеты из Казани в Турцию и Казахстан продлят на осенне-зимний сезон

22:42, 23.08.2022
Полеты из Казани в Турцию и Казахстан продлят на осенне-зимний сезон
Фото: realnoevremya.ru

Выполнение международных рейсов из Казани на осенне-зимний сезон с 30 октября до 30 марта 2023 года продлевает авиакомпания Red Wings, сообщает «Интерфакс».

Число рейсов в Стамбул вырастет с двух до трех в неделю, их будут выполнять по средам, пятницам и воскресеньям. Количество рейсов в Анталию, напротив, сократится с двух до одного, они будут выполняться по субботам.

Частота рейсов в Алма-Ату увеличится с одного до двух в неделю — по понедельникам и пятницам. Авиакомпания продолжит летать в Нур-Султан один раз в неделю — по четвергам.

Фото: realnoevremya.ru

Рейсы из Казани в Нур-Султан запустили с 17 июля, до этого запускали рейс в Алма-Ату. Сегодня стало известно, что авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 4 сентября открывает рейс Казань — Псков.

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Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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