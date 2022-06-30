Из Казани запустили новый рейс в Алматы

Авиакомпания Red Wings в воскресенье выполнила первые полеты по направлениям Казань-Алматы и Алматы-Казань. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Татарстана.

Рейс выполняется на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел. На первом рейсе из Казани улетели 94 пассажира, из Алматы — 89 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полеты будут совершаться по воскресеньям. Ближайшие рейсы запланированы на 3 июля.

Самолет из Казани будет вылетать в 17:25 и прилетать в Алматы в 23:55. Обратный вылет запланирован в 00:55 следующего дня, а посадка в аэропорту «Казань» в 01:40. Для каждого из аэропортов указано местное время, передает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

В середине июня из Казани возобновились регулярные рейсы в Баку. Кроме того, Red Wings запустила 29 июня прямые рейсы из Казани в Стамбул и Алма-Ату.



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Татьяна Леухина