В сентябре из Казани запустят рейсы в Псков

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 4 сентября открывает рейс Казань — Псков. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Самолеты будут летать два раза в неделю: по средам рейс из Казани будет приземляться в Пскове в 20.25 мск и вылетать обратно в 21.15 мск. По воскресеньям прибытие в Псков в 20.55 мск, вылет в Казань — в 21.45 мск.

— Пассажиров будет перевозить воздушное судно CRJ 200, рассчитанное на 50 мест. Время в полете составит 2 часа 15 минут. Билеты уже поступили в продажу, — говорится в сообщении.

Базовыми аэропортами «ЮВТ Аэро» являются «Бугульма» и «Казань». Парк техники состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200, одного Bombardier CL-604 и двух вертолетов Bell-429.

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце из международного аэропорта «Казань» открылся новый рейс в Египет по маршруту Казань — Хургада. Для программы задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330 на 378 кресел. Полеты осуществляет компания iFly.

Рейсы выполняются через каждые 10-11 дней. Самолет вылетает из казанского аэропорта утром, длительность полета составляет около пяти часов. Программа спланирована на весь оставшийся период летней навигации.



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Максим Кокунин