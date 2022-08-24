Сегодня в Татарстане ожидается до +33 градусов

В среду, 24 августа, в Татарстане ожидается малооблачная погода и умеренный северо-восточный ветер. Осадков не прогнозируется.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана ожидается от +28 до +33 градусов. В Казани воздух днем прогреется до +30..+32°С, в Набережных Челнах — до +28..+32°С.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане погода продолжает формироваться под влиянием обширного малоподвижного антициклона. В ближайшие дни в республике ожидается жара до +33 градусов.



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Татьяна Демина