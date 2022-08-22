В Татарстане сохранится жаркая погода до +33 градусов

В Татарстане погода продолжает формироваться под влиянием обширного малоподвижного антициклона. В ближайшие дни в республике ожидается жара до +33 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Регион по-прежнему будет располагаться в поле повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Ночью ожидается до +10..+15˚, на западе до +19˚, днем — до +28..+33˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Синоптики отмечают, что среднесуточные температуры воздуха на 5-7 градусов превышают среднемноголетние значения.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 26-27 августа на территории республики также сохранится жаркая погода. В отдельных районах из-за близости атмосферного фронта возможен небольшой кратковременный дождь.



На прошлой неделе в республике продлили штормовое предупреждение из-за высокой (IV класс) и чрезвычайной пожароопасности (V класс) лесов. Оно будет действовать до 29 августа.



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Татьяна Леухина