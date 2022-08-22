В Чистопольском районе Татарстана изымут животных из-за африканской чумы свиней

В Татарстане объявили о новом изъятии животных и продуктов животноводства для ликвидации африканской чумы свиней (АЧС), такое постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Животных изымут на территории личного подсобного хозяйства в Чистопольском районе Татарстана: в селе Булдырь в Булдырском сельском поселении по ул. Ключевая, д.7б, а еще на территории сел Булдырь, Четырчи и Бурнашево.

Этим же документом утвержден состав комиссии по проведению изъятия животных. Ее возглавил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин.

Фото: pxhere.com

Об изъятии животных и продуктов животноводства для ликвидации очагов особо опасных болезней в республике объявляли и на прошлой неделе. Животных изымали на территориях сел Никифорово и Сартык в Мамадышском районе.



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Маргарита Головатенко