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В России выявили 33 061 случай COVID-19

11:18, 22.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 33 061 случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 33 061 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 150 404.

Госпитализировали 1 704 пациента. Выздоровел за минувшие сутки 22 281 человек, всего — 18 306 867.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Умерли 57 пациентов с коронавирусом за сутки, 383 617 россиян от COVID-19 с начала пандемии.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 22 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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