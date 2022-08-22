В России выявили 33 061 случай COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 33 061 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 19 150 404.
Госпитализировали 1 704 пациента. Выздоровел за минувшие сутки 22 281 человек, всего — 18 306 867.
Умерли 57 пациентов с коронавирусом за сутки, 383 617 россиян от COVID-19 с начала пандемии.
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