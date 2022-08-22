Главное о коронавирусе на 22 августа: премьер Японии заразился COVID-19, пик заболеваемости будет в сентябре

Фото: White House

В Татарстане больше недели не фиксируют случаев смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 126 случаев заражения коронавирусом. На 22 августа общее количество инфицированных в республике достигло 155 660. Выздоровели за весь период 150 611 человек, за минувшие сутки — ни одного. Всего скончались 1 998 татарстанцев, за последние сутки — ноль. Госпитализировали еще 54 человека.

В Татарстане на минувшей неделе выросло число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 15 по 21 августа в больницы попал 451 человек, что на 29% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба. Напомним, с 8 по 14 августа в республике госпитализировали 350 человек, заразившихся коронавирусом. С 1 по 7 августа в больницы положили 316 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, за прошедшую неделю в Татарстане заразились коронавирусом 739 человек, что на 31% больше, чем за предыдущую неделю. Вместе с этим с 8 по 14 августа в республике зарегистрировали 564 случая заражения COVID-19. В общей сложности на 21 августа в Татарстане зафиксировано 155 534 случая коронавируса. Вылечились от него 150 611 жителей республики, умерли — 1 998.



Также в республике за последние семь дней не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Летальных случаев, причиной которых стал COVID-19, не выявляют более недели. Последний раз об умерших от коронавируса сообщалось утром 13 августа — коронавирус унес жизнь одного человека. Всего с начала месяца от COVID-19 умерли два татарстанца, следует из данных федерального оперштаба.



Учителей Новосибирской области протестируют на COVID-19 перед началом учебного года

За последние сутки в России выявили 33 061 новый случай коронавируса, выздоровел 22 281 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 19 150 404 человек, а выздоровевших — до 18 306 867. За сутки болезнь унесла жизни 57 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 617 человек.

Число выявленных на прошлой неделе случаев заражения коронавирусом в России почти на 40% превысило показатель предыдущего аналогичного периода. Так, с 15 по 21 было выявлено 235 385 заболевших, а за предшествующие семь дней — 169 259. Число госпитализаций также увеличилось и достигло отметки в 20 084 человека, что почти на четверть больше показателей прошлой недели. Кроме того, количество летальных исходов из-за болезни составило 435 случаев (на 13,3% больше, чем за предыдущий аналогичный период).

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец августа — начало сентября. По его словам, такие выводы сделаны на основе данных из других стран. Так, количество случаев заражения коронавирусом за сутки в России может достигнуть «50, 60, 70 тысяч, но вряд ли больше», уточнил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса до 25 сентября, а также рекомендовали не прошедшим вакцинацию и пожилым людям продолжить носить маски в общественных местах. Ранее режим ограничений действовал в регионе до 21 августа включительно. Также стоит отметить, что в середине июля главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев сообщал о начале очередной волны заболеваемости и призывал усилить темпы вакцинации.

Глава территориального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал, что всех сотрудников общеобразовательных учреждений протестируют на коронавирус до начала учебного года. Он отметил, что на сегодняшний день заболеваемость в регионе выросла почти на 81% — до 2,1 тысячи случаев за неделю. Неделей ранее прирост составлял почти 50% — до 1,2 тысячи случаев.

Фото: realnoevremya.ru

Вирусолог Елена Малинникова заявила, что на сегодняшний день коронавирус стал менее опасным для человека, однако стал гораздо лучше уходить от иммунного ответа. По ее словам, для лучшего иммунного ответа гражданам стоит пройти вакцинацию, и здесь хороший результат демонстрирует бустерная доза «Спутника Лайт». Говоря об иностранных вакцинах, Малинникова отметила, что Pfizer — неэффективная вакцина по отношению к новым формам и через 6—9 месяцев она уже теряет свои свойства.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом в Волгоградской области отмечается рост заболеваемости. Так, за прошедшие сутки специалисты диагностировали COVID-19 у 411 жителей региона, а еще 32 заболевших были госпитализировали в инфекционные стационары. Кроме того, 11 человек были выписаны из медучреждений, случаев смерти не зафиксировано.

Результаты двух тестов на COVID-19 первой леди США оказались отрицательными

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразился 596 175 371 человек, 6 453 758 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (93 641 944). На второй строчке — Индия (44 348 960), на третьей — Франция (34 535 255), на четвертой — Бразилия (34 264 237), на пятой — Германия (31 808 228).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 041 149). За ними следуют Бразилия (682 358), Индия (527 368), Россия (375 788, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 871).

Согласно подсчетам ТАСС, число новых случаев заражения коронавирусом в мире за прошедшую неделю составило 5,3 млн, что на 0,2 млн меньше, чем за предыдущие семь дней. Вместе с этим умерли от коронавируса около 17,2 тысячи человек, что на 2,2 тысячи больше, чем за предыдущие. Заболеваемость продолжает снижаться в странах Европы, а также в государствах Латинской Америки. Рост продолжается в Азии и в России.

Первая леди США Джилл Байден сдала два отрицательных теста на коронавирус и может вернуться к общественной деятельности, сообщает агентство Reuters. Напомним, 16 августа пресс-служба Белого дома сообщила, что у первой леди диагностировали COVID-19. Стоит отметить, что Джилл Байден дважды вакцинирована и получила две бустерные прививки и испытывает лишь легкие симптомы.

Фото: flickr.com

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заразился коронавирусом и проходит лечение в своей официальной резиденции. Уточняется, что 20 августа у него развились кашель и лихорадка. Утром 21 августа он сдал ПЦР-тест на COVID-19, результат которого оказался положительным. Отмечается, что Кисида недавно вернулся из недельного отпуска и должен был приступить к работе сегодня.

Также на карантин после контакта с больным COVID-19 ушел премьер-министр технического правительства Болгарии Гылыб Донев. В пресс-службе правительства уточнили, что «премьер чувствует себя здоровым и продолжает работать дистанционно». Напомним, в соответствии с распоряжением Минздрава карантин для контактных лиц в Болгарии в настоящее время составляет пять дней.

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Максим Кокунин