Губерниев считает, что Дзюба не смог бы закрепиться в «Рубине»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит» нападающий Артем Дзюба не смог бы укрепиться в казанском «Рубине» из-за жестких требований главного тренера команды Леонида Слуцкого, сообщает «РИА Новости».



— Есть люди, которые стремятся к вершинам Российской премьер-лиги, а есть те, кто хочет играть в любительском чемпионате Татарстана. Я могу только восхищаться желанием руководства «Рубина» оставить Слуцкого. Дорога идет в два конца, «Рубин» идет против движения. Могу только пожелать казанскому клубу терпения, потому что удачи желать сложно, когда вы собираетесь играть в любительской лиге Татарстана, — сказал Губерниев.

По его словам, на чемпионате Татарстана у команды могут быть серьезные проблемы, поскольку там будут играть «неплохие команды»:

— Я думаю, что Дзюба не прошел бы в состав нынешнего «Рубина», потому что у Слуцкого свои жесткие требования. «Рубину» уже можно рисовать эмблему с красивой улыбкой Леонида Викторовича.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дзюба прибыл в расположение «Рубина» в середине июля. Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что Дзюба не вел переговоров с «Рубином» о контракте и в августе покинул расположение команды.

Однако также Сайманов заявил, что будет рад возвращению Дзюбы в команду:



— Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или в обморок упаду, — сказал Сайманов.

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Маргарита Головатенко