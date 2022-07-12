Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»

Фото: скриншот видео "Рубина"

Нападающий Артем Дзюба во вторник прибыл в распоряжение «Рубина» — сейчас игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в столице Татарстана, сообщает пресс-служба казанского клуба.

— <...> речь о подписании контракта не идет — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба, — сказано в сообщении клуба.

Дзюба покинул «Зенит» в конце мая по истечении контракта с клубом. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Маргарита Головатенко