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Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»

13:09, 12.07.2022 1
Артем Дзюба прибыл в расположение казанского «Рубина»
Фото: скриншот видео "Рубина"

Нападающий Артем Дзюба во вторник прибыл в распоряжение «Рубина» — сейчас игрок находится на клубной базе команды Леонида Слуцкого в столице Татарстана, сообщает пресс-служба казанского клуба.

— <...> речь о подписании контракта не идет — форвард просто поддерживает форму у Леонида Викторовича, пока находится в поиске нового клуба, — сказано в сообщении клуба.

Дзюба покинул «Зенит» в конце мая по истечении контракта с клубом. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:14
    зачем этот с умелыми ручками сюда?! он же плохой пример для игроков рубина. наши руки не для скуки ну ну
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