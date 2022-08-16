Гендиректор «Рубина»: если Дзюба примет решение к нам приехать, наверное, в обморок упаду

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов заявил, что будет рад возвращению в команду форварда Артема Дзюбы. Его слова приводит пресс-служба команды.

Сайманов подчеркнул, что разговоров о том, чтобы спортсмен остался, не было.

— Он же высокого уровня футболист, он был без команды. Сейчас везде начались чемпионаты, а он не в форме был. Где он будет тренироваться? Вроде у нас с ним хорошие отношения, в «Ростове» с ним пересекались. По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Но я хочу сказать, что он такого уровня игрок, я сразу заметил, что у нас какая-то атмосфера другая с ним. Все по-другому себя чувствовали, по-другому заиграли. На самом деле думаю, что он заграницу уйдет, — рассказал гендиректор «Рубина».

— Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или в обморок упаду, — сказал Сайманов.

На прошлой неделе гендиректор клуба уже сообщал, что нападающий сборной России Артем Дзюба не вел переговоров с футбольным клубом «Рубин» о контракте и уже покинул расположение команды.



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Татьяна Леухина