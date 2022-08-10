В «Рубине» заявили, что не вели переговоров с футболистом Дзюбой

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Нападающий сборной России Артем Дзюба не вел переговоров с футбольным клубом «Рубин» о контракте и уже покинул расположение команды. Об этом заявил генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

— Артем приезжал для поддержания формы, мы ему такую возможность предоставили. Что касается того, где он продолжит карьеру, то мне известно только то, что он сам озвучивал публично. Насколько знаю, Артем хотел попробовать силы за границей, — приводит «РИА Новости» его слова.

Дзюба прибыл в расположение «Рубина» в середине июля. Спортсмен покинул «Зенит» в конце мая по истечении контракта с клубом. В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

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Татьяна Леухина