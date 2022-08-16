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Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

13:40, 16.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Это касается регионов, где недельный показатель заболеваемости COVID-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Маски рекомендуется носить в том числе в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшую субботу заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России нет необходимости для введения антикоронавирусных ограничений на федеральном уровне.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.

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Татьяна Леухина
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