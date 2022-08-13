В Роспотребнадзоре исключили введение коронавирусных ограничений федерального уровня

Фото: Максим Платонов

В России нет необходимости для введения антикоронавирусных ограничений на федеральном уровне, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.



— Никакой критической ситуации сейчас нет, как и необходимости вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне. Но рекомендуется следовать стандартным мерам предосторожности — носить маски в общественных местах, соблюдать гигиену рук, — сказала она «РИА Новости».

Она отметила, что распространение новых вариантов штамма «омикрон» приводит к росту заболеваемости, но суммарная недельная заболеваемость коронавирусом минимум в 8—10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которую обычно регистрируют в течение осенне-зимнего времени года.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в России обнаружили шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса «дельтакрон»: один случай подтвержден в Москве, остальные пять — в Санкт-Петербурге.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что сейчас нет оснований считать гибридный вариант более опасным и приводящим к более тяжелому течению болезни. В частности, все пациенты с «дельтакроном» в России перенесли болезнь в легкой форме, никому из них не потребовалась госпитализация.



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Маргарита Головатенко