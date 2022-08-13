Рустам Минниханов: в Татарстане рекомендуется ввести масочный режим в трудовых коллективах

В Татарстане заболеваемость коронавирусом увеличилась на 32% за неделю, в республике следует усилить работы по профилактике и недопущению распространения коронавируса, заявил президент региона Рустам Минниханов.

Нужно активизировать работу по повторной вакцинации. Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее, не стоит ждать, пока ситуация будет более напряженной, сказал он:

— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 12 августа оценивался в 3,9%. Неделю назад он составлял 4,8%.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в начале весны уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышал 80%. В связи с этим 14 марта отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, которую ввели в октября 2021 года.



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Маргарита Головатенко