Новости общества

01:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов: в Татарстане рекомендуется ввести масочный режим в трудовых коллективах

13:41, 13.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 9
Рустам Минниханов: в Татарстане рекомендуется ввести масочный режим в трудовых коллективах
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане заболеваемость коронавирусом увеличилась на 32% за неделю, в республике следует усилить работы по профилактике и недопущению распространения коронавируса, заявил президент региона Рустам Минниханов.

Нужно активизировать работу по повторной вакцинации. Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее, не стоит ждать, пока ситуация будет более напряженной, сказал он:

— Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.

В Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 на 12 августа оценивался в 3,9%. Неделю назад он составлял 4,8%.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в начале весны уровень коллективного иммунитета к коронавирусу превышал 80%. В связи с этим 14 марта отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, которую ввели в октября 2021 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    Покажите пример : пусть все ваши чиновники оденут маски и глава РТ в первую очередь и алга в публичные места.
    Ответить
    Анонимно 13 авг
    Так он в маске
    Ответить
    Анонимно 13 авг
    На фото да, а в повседневной рабочей обстановке?
    Ответить
    Анонимно 13 авг
    ДЛя фото в маске, а работает с маской на подбородке. Пусть господин Минниханов пример покажет всем татарстанцам и поработает в режиме онлайн весь рабочий день в маске, надетой как положено.
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Нам рекомендации не нужны .маски тоже.зачем?? маски вредны и не защищают
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Вакцинация, похоже, временно была приостановлена
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    Вот так и начнется
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    рекомендация не закон. соблюдать не обязательно
    Ответить
  • Анонимно 13 авг
    А по какой методике высчитывают коллективной иммунитет? Где эта формула, кем она создана и насколько оправдана? Нет в природе такого понятия как коллективный иммунитет!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также