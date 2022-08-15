Хедлайнерами фестиваля «Итиль» в Казани станут Тина Кузнецова и «Аигел»

Хедлайнерами фестиваля народов Поволжья «Итиль» в Казани станут Тина Кузнецова и Аигел. Мероприятие пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького 20 августа.

На главной сцене также выступят фолк-исполнители из Татарстана и близлежащих регионов. Приглашены «У ЕН» из Марий Эл, post-dukes из Удмуртии, Shanu из Чувашии и Yalfy их Башкирии. Запланированы выступления Zakaria из Казани, Project из Альметьевска и Baysara из Москвы.

На фестивале также организуют танцевальные перформансы, ярмарку художников и ремесленников из Татарстана и соседних регионов, фудкорт с национальными блюдами народов Поволжья. Для развлечения детей будет работать зона с мастер-классами.

Фото: Максим Платонов

— Важно, что мы не ограничиваемся только татарской культурой. На «Итиле» будут представлены народы Поволжья из других республик. Это большой многонациональный культурный мир нашего города, — рассказал на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, на «Итиль» заявились молодые коллективы со своим взглядом на поп-музыку.

Напомним, на организацию и проведение «Итиля» потратят 6 миллионов рублей. В этом году фестиваль сменил площадку. В прошлом году он проходил около Центра семьи «Казан».

Первый фестиваль народов Поволжья «Итиль» прошел в Казани в сентябре прошлого года. На нем выступила певица Манижа. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».



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Татьяна Демина