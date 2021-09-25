Первый казанский «Итиль»: этномузыка, мастер-классы, танцевальные баттлы и нестандартные арт-объекты

17:00, 25.09.2021 34
1/34

Сегодня на площадке около Центра семьи «Казан» стартовал первый городской фестиваль народов Поволжья «Итиль», объединяющий музыку, театр, танцевальное искусство, национальные традиции и современное творчество.


комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи