Прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в Комитете по делам детей и молодежи

Прокуратура Казани выявила нарушения трудового законодательства в МКУ «Комитет по делам детей и молодежи». Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Руководство комитета не представило в службу занятости информацию о наличии пяти вакантных должностей. Часть работников организации не была ознакомлена с приказами о предоставлении отпусков и переводе на другую должность. Кроме того, несколько уволившихся сотрудников своевременно не получили свои полагающиеся выплаты.

По результатам проверки в адрес председателя комитета внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Также возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде).

Фото: yandex.ru

На прошлой неделе глава Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов уволился со своей должности. По его словам, причиной стало отсутствие свободного времени и не самая большая зарплата. Он добавил, что он творческий человек и привык к свободному графику. Подавая заявку на конкурс в мэрию, он не предполагал, что объем работы будет столь большой и разнообразный.

Максим Кокунин