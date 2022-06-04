Нового председателя Комитета по делам молодежи Казани выберут после структурных изменений в исполкоме

Нового председателя Комитета по делам детей и молодежи Казани выберут после завершения структурных изменений в исполкоме города. Такой информацией с «Реальным временем» поделились в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

— Председатель Комитета по делам детей и молодежи будет назначен после завершения процесса структурных изменений системы управления в исполнительном комитете, которые находятся на завершающем этапе, — рассказали в мэрии.

О содержании проводимых изменений в мэрии не сообщили. «Реальное время» направило запрос, чтобы узнать, как поменяется структура управления городом.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня сразу несколько источников «Реального времени» сообщили, что после Нового года в Комитете по делам детей и молодежи Казани началась большая текучка кадров. Не исключалось, что нового председателя не назначают как раз из-за этого.

В мэрии массовые переводы и увольнения сотрудников отрицать не стали, но добавили, что количество людей в штате Комитета по делам детей и молодежи не изменилось. По словам пресс-службы мэрии города, всего в комитете до Нового года работало 15 человек. После праздников четверо перешли в другие подразделения исполкома, еще трое — сменили место работы. На их место нашли новых сотрудников.

С июня 2021 года по февраль 2022-го главой Комитета по делам детей и молодежи Казани был основатель сети кальянных «Наше место» Минтимер Нугманов. Свой уход с этого поста он объяснил высокой занятостью, отсутствием свободного времени и сравнительно невысокой зарплатой.

Фото: kzn.ru (кадр с открытого отбора на должность председателя КДДМ в 2021 году)

После его ухода прокуратура Казани сообщила о выявлении нарушений в КДДМ — так, руководство комитета не представило в службу занятости информацию о наличии пяти вакантных должностей, часть работников организации не была ознакомлена с приказами о предоставлении отпусков и переводе на другую должность. Кроме того, несколько уволившихся сотрудников своевременно не получили полагающиеся им выплаты.



Артем Гафаров