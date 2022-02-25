Уволился глава Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов

Глава Комитета по делам детей и молодежи Казани Минтимер Нугманов уволился со своей должности. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, причиной стало отсутствие свободного времени и не самая большая зарплата. Он добавил, что он творческий человек и привык к свободному графику. Подавая заявку на конкурс в мэрию, он не предполагал, что объем работы будет столь большой и разнообразный. Однако он сообщил, что в работе комитета очень много творческих проектов. Например, организация волонтерских штабов.

Нугманов считает, что все это очень важная часть работы в комитете. Однако он хочет заниматься тем, что умеет делать лучше. Это организация мероприятий, видео и креатив.

Он заступил на пост 1 июля 2021 года. Официально представили его в начале июля. Позже Нугманов рассказал о первых буднях на посту председателя.

Дарья Акимова