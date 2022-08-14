Делегация Конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа

Делегация конгресса США посетит Тайвань с 14 по 15 августа, сообщается на сайте Американского института на острове.

Отмечается, что встреча пройдет в рамках более широкого визита в Индо-Тихоокеанский регион, а официальные лица обсудят вопросы американо-тайваньских отношений и глобальные цепочки поставок. Вместе с этим в МИД Тайваня рассказали, что конгресс США организовал очередную поездку, чтобы продемонстрировать дружбу и поддержку страны перед Китаем.

Фото: wikipedia.org

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уже посещала Тайвань. Это был первый визит американского политика такого высокого ранга за последние 25 лет. После этого вооруженные силы Китая объявили о проведении учений в шести акваториях в районе острова с 4 по 7 августа. В третий день масштабных учений народно-освободительная армия КНР направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей. На Тайване организовали воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

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Максим Кокунин