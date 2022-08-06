Минобороны Тайваня сообщило, что Китай направил к острову 20 самолетов и 14 кораблей

Народно-освободительная армия Китая в третий день масштабных учений направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей. Об этом сообщило оборонное ведомство острова в Twitter.

Пекин отправил по четыре истребителя J-11 и J-16, десять самолетов Су-30, а также тяжелый военно-транспортный лайнер Y-20 и противолодочный самолет Y-8.

Фото: wikimedia.org

На Тайване организовали воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

Вооруженные силы Китая проводят учения в шести акваториях в районе Тайваня с 4 по 7 августа. Их анонсировали после прилета на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.



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