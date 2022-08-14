Правительство Финляндии обсудит ограничение поездок для россиян

Правительство Финляндии во вторник обсудит ограничения поездок россиян в страну, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.

Уточняется, что правительство Финляндии пока не имеет определенной позиции по вопросу ограничения отдыха россиян. Однако Министерство иностранных дел изучило различные варианты, один из которых — усложнение получения туристической визы.

1 июля Финляндия сняла ограничения на прием визовых заявлений от россиян. Визовые заявления принимаются в визовых центрах страны. В посольстве отметили, что между Евросоюзом и Россией есть действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но из-за антироссийских санкций ряд его положений частично приостановлен.

Фото: realnoevremya.ru

13 августа сообщалось, что правительство Дании не исключает сокращения выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине. По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, в этом вопросе необходимо под эгидой ЕС найти общеевропейское решение. Он считает, что решение Эстонии, принятое в отношении поездок россиян ранее, разумно:

— Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать.

11 августа власти Эстонии запретили въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую визу. Решение вступит в силу со следующей недели — 18 августа. Под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а еще лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Евросоюза.

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Максим Кокунин