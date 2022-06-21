С 1 июля Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян

Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений от россиян с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское посольство в Москве.

Уточняется, что визовые заявления принимаются в визовых центрах Финляндии. В посольстве отметили, что между Евросоюзом и Россией есть действующее соглашение об упрощении выдачи виз, но из-за антироссийских санкций ряд его положений частично приостановлен.

Фото: pixabay.com

Накануне стало известно, что с 30 июня власти Финляндии открывают границу для всех туристов, включая российских, и снимают все коронавирусные ограничения на въезд в страну. Правительство ожидает, что это поможет увеличению числа туристов. В частности, может вырасти трафик на восточной (российской) границе.



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Дарья Акимова