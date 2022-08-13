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В Дании не исключили ограничений в выдаче виз россиянам

17:52, 13.08.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Дании не исключили ограничений в выдаче виз россиянам
Фото: pixabay.com

Правительство Дании не исключает сокращения выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politiken.

По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, в этом вопросе необходимо под эгидой ЕС найти общеевропейское решение. Он считает, что решение Эстонии, принятое в отношении поездок россиян ранее, разумно:

— Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд упомянул, что все предложения, касающиеся России, включая санкции, обсуждаются с европейскими и североамериканскими коллегами.

Эстонские власти 11 августа запретили въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую визу. Решение вступит в силу со следующей недели — 18 августа. Под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а еще лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Евросоюза.

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Маргарита Головатенко
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