В Дании не исключили ограничений в выдаче виз россиянам

Правительство Дании не исключает сокращения выдаваемых россиянам туристических виз на фоне ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politiken.



По мнению министра по делам интеграции Коре Дюбвада, в этом вопросе необходимо под эгидой ЕС найти общеевропейское решение. Он считает, что решение Эстонии, принятое в отношении поездок россиян ранее, разумно:

— Понятно, что если в Европе есть только одна страна, куда могут въехать россияне, то в принципе можно въехать и во всю Шенгенскую зону. Именно поэтому в рамках ЕС это нужно делать.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд упомянул, что все предложения, касающиеся России, включая санкции, обсуждаются с европейскими и североамериканскими коллегами.

Эстонские власти 11 августа запретили въезд в страну россиянам, имеющим шенгенскую визу. Решение вступит в силу со следующей недели — 18 августа. Под санкции не попадут сотрудники дипломатических представительств России в Эстонии и члены их семей, а еще лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам Евросоюза.

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Маргарита Головатенко