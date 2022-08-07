В Татарстане выявили 68 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 68 человек. Всего на 7 августа в республике зарегистрирован 154 231 случай СOVID-19.

Госпитализировали за сутки 38 заболевших татарстанцев, вылечились за это время девять пациентов. Всего на сегодняшний день в республике зафиксирован 150 501 случай выздоровления от коронавируса.

Новых случаев смерти от СOVID-19 в Татарстане не выявлено. Всего на 7 августа зарегистрировано 1 997 умерших от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина