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В Татарстане выявили 68 новых случаев коронавируса

11:22, 07.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 68 новых случаев коронавируса
Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 68 человек. Всего на 7 августа в республике зарегистрирован 154 231 случай СOVID-19.

Госпитализировали за сутки 38 заболевших татарстанцев, вылечились за это время девять пациентов. Всего на сегодняшний день в республике зафиксирован 150 501 случай выздоровления от коронавируса.

Новых случаев смерти от СOVID-19 в Татарстане не выявлено. Всего на 7 августа зарегистрировано 1 997 умерших от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 7 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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