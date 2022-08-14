Главное о коронавирусе на 14 августа: возможность сохранить отпуск при заражении, доминирование COVID-19

Фото: Максим Платонов

Трудовые коллективы Татарстана вернутся к масочному режиму

За последние сутки в Татарстане выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. Всего на 14 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 795. Выздоровел за весь период 150 561 человек, в том числе девять — за минувшие сутки. Всего скончались 1 998 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 35 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в трудовых коллективах, организациях и учреждениях всех форм собственности рекомендуется ввести масочный режим. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в республике. За неделю она увеличилась на треть.

Фото: Максим Платонов

Также президент Татарстана в связи с ростом заболеваемости COVID-19 обратил внимание на необходимости активизировать работу по повторной вакцинации. «Важно, чтобы коллективный иммунитет был выработан заранее», — заявил Рустам Минниханов. На сегодняшний день он в республике оценивается в 3,9%.

Татарстан по-прежнему находится в светло-оранжевой зоне по ситуации с COVID-19 на тепловой карте федерального оперштаба. Республика — единственный регион Приволжского федерального округа, расположенный в ней.

Фото: стопкоронавирус.рф

Эффективность бустерной дозы вакцины

За последние сутки в России выявили 28 982 новых случая коронавируса, выздоровели 14 942 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 881 958 человек, а выздоровевших — до 18 136 077. За сутки болезнь унесла жизни 54 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 383 125 человек.

Жители России могут сохранить отпуск, если заболели перед ним COVID-19, сообщила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Для этого надо обратиться в поликлинику за оформлением больничного. «Если период временной нетрудоспособности совпадает с ежегодным отпуском, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок», — говорится в Трудовом кодексе РФ.

По прогнозу заведующей кафедрой вирусологии РМАНПО Елены Малинниковой, в грядущем эпидемиологическом сезоне коронавирус и грипп будут доминировать над прочими основными вирусами. По ее словам, COVID-19 этой осенью вновь встроится в общую структуру острых респираторных вирусных инфекций.



Фото: Максим Платонов

Бустерная доза вакцинации в разы снижает риски заразиться коронавирусом по сравнению с плановой вакцинацией, заявила Елена Малинникова. Она объяснила, что это связано с клетками памяти, которые срабатывают при введении бустера, что дает возможность «не развивать клиническую картину» при заболевании.

За последние сутки в России сделано 172 тысячи тестов на COVID-19. Всего на 14 августа в стране проведено свыше 303,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Фото: Максим Платонов

В мире зарегистрировано более 589,8 миллиона случаев COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 589 877 796

человек, 6 434 754 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 919 750). На второй строчке — Индия (44 253 464), на третьей — Франция (34 406 092), на четвертой — Бразилия (34 148 131), на пятой — Германия (31 535 343).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 037 013). За ними следуют Бразилия (681 253), Индия (527 037), Россия (375 306, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 724).

В Японии с начала пандемии выявили 15 478 389 случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли за это время более 35 тысяч заболевших.

В Китае зарегистрировано 14 794 случая смерти, причиной которых стал COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились 2 330 459 жителей страны.



Фото: Ринат Назметдинов

С начала пандемии в Турции зафиксировали 16 295 817 случаев заболевания коронавирусом. Умерли за этот же период 99 678 человек, следует из сводки Университета Джонса Хопкинса.

Татьяна Демина