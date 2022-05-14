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Василь Шайхразиев: в Татарстане имеется большая потребность в развитии исламского банкинга

09:58, 14.05.2022
Василь Шайхразиев: в Татарстане имеется большая потребность в развитии исламского банкинга
Фото: скриншот

В Татарстане есть потребность в развитии исламского банкинга — в этом заинтересованы в том числе республиканские власти, заявил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

— Мы с точки зрения ислама были двумя руками «за» эти возможности. Тогда подключился один из татарстанских банков, он создал в своей системе структурное подразделение, которое начало изучать и продвигать эту тему. Это живой пример того, что мы небезразличны, — рассказал он.

По его словам, развитию исламского банкинга в России мешает отсутствие разрешительных инструментов на уровне Центробанка. Условия, на которых работают исламские банки, «не проходят», и поэтому такой банкинг не входит на российский рынок.

— Нам необходимо поменять правила игры, — заключил Шайхразиев.

В прошлом году президент РТ Рустам Минниханов в ходе встречи с принцем, советником короля, правителем провинции Мекка Эмиром Халедом бен Фейсалом Аль Саудом заявлял, что Татарстан, будучи пилотным регионом по реализации проектов исламского банкинга, готов сотрудничать в этом вопросе с Саудовской Аравией.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиОбществоВласть Татарстан

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