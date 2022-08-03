В ТЦ «Южный» в Казани откроется дополнительный пункт вакцинации от коронавируса

В Казани появится дополнительный пункт вакцинации от коронавируса — он откроется в торговом центре «Южный» по адресу: пр. Победы, 91, сообщили в пресс-службе горздрава столицы Татарстана.



Вход в пункт вакцинации — с обратной стороны здания. В пункте будут доступны первый и второй компоненты вакцины «Спутник V».

Чтобы пройти процедуру, при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на 29 июля прививку против COVID-19 сделали 2 545 887 жителей Татарстана. За неделю это число выросло на 4 866, подсчитало «Реальное время».



Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. Сейчас работают 180 прививочных пунктов. В среднем в республике на один пункт вакцинации приходится десять человек.



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Маргарита Головатенко