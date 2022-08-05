В Татарстане уровень коллективного иммунитета к коронавирусу опустился ниже 5%

По состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу оценивается в 4,8%. Неделю назад он составлял 5,9%.

По данным федерального опештаба, в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 555 145 человек. Из них 2 479 003 татарстанца завершили курс вакцинации.

Стоит отметить, что, по данным Управления Роспотребнадзора по РТ, в начале весны уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане превышал 80%. В связи с этим 14 марта было принято решение об отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.



Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в республике нет действующих антиковидных ограничений. Масочный режим приостановили в начале лета — 6 июня вышло соответствующее постановление республиканского правительства. При этом жителям Татарстана старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей. Также пользоваться ими рекомендуют лицам с онкологическими заболеваниями, беременным, пациентам, страдающим ожирением и иммунодефицитом, вне зависимости от возраста.



Татарстанские власти решились на приостановление действия постановления Кабмина республики от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» 8 июля. С этого дня перестали действовать ограничения на количество присутствующих на досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятиях. К обычному режиму работы вернулись и органы ЗАГСа — допускается любое число гостей на бракосочетания.



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Татьяна Демина