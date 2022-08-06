В первый день работы пункта вакцинации в ТЦ «Южный» в Казани привились 57 человек
В Казани в первый день работы пункта вакцинации в ТЦ «Южный» медики отметили повышенный спрос со стороны жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
За первый день прививку в пункте сделали 57 человек. Посетители говорят, что многим удобнее сделать прививку во время похода за покупками.
Вакцинацию проводят сотрудники поликлиники №20. В наличии есть оба компонента Спутник V.
Пункт вакцинации в «Южном» открылся 4 августа. Это первая вновь открывшаяся точка вакцинации вне медучреждений.
Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. В республике по состоянию на конец июля работали 180 прививочных пунктов. В среднем на один пункт вакцинации приходится десять человек.
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