В первый день работы пункта вакцинации в ТЦ «Южный» в Казани привились 57 человек

В Казани в первый день работы пункта вакцинации в ТЦ «Южный» медики отметили повышенный спрос со стороны жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

За первый день прививку в пункте сделали 57 человек. Посетители говорят, что многим удобнее сделать прививку во время похода за покупками.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинацию проводят сотрудники поликлиники №20. В наличии есть оба компонента Спутник V.

Пункт вакцинации в «Южном» открылся 4 августа. Это первая вновь открывшаяся точка вакцинации вне медучреждений.

Процесс вакцинации против коронавируса в Татарстане не останавливается. В республике по состоянию на конец июля работали 180 прививочных пунктов. В среднем на один пункт вакцинации приходится десять человек.



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Татьяна Леухина