Главное о коронавирусе на 7 августа: Байден сдал отрицательный тест на COVID-19, роста смертности не ожидается

Данные Росстата и оперштаба о смертности от COVID-19 в Татарстане разнятся

За последние сутки в Татарстане выявлено 68 случаев заражения коронавирусом. Всего на 7 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 261. Выздоровел за весь период 150 501 человек, в том числе девять — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 37 человек.

Татарстан по-прежнему находится в светло-оранжевой зоне по ситуации с COVID-19 на тепловой карте федерального оперштаба. Республика соответствует лишь трем из пяти критериев региона, свободного от коронавируса: «заболеваемость не более 30 случаев на 100 тыс. населения», выполняются требования по охвату тестированием, а загруженность коечного фонда в госпиталях не превышает 30% от норматива.



Скриншот сайта стопкоронавирус.рф

В июне 2022 года коронавирус стал основной причиной смерти 50 жителей Татарстана. По сравнению с началом лета прошлого года число случаев смерти от COVID-19 сократилось в 8,24 раза — в июне 2021-го в республике зарегистрировали 412 умерших.

Согласно данным Росстата, COVID-19 выявлен в организмах 28 из 50 татарстанцев, умерших в июне 2022 года. У остальных 22 он предполагается как основная причина смерти, но требуются дополнительные медицинские исследования, так как он не идентифицирован.

Фото: Максим Платонов

Стоит отметить, что в июне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом не сообщал о случаях смерти в Татарстане, причиной которых стал COVID-19. Так, 8 июля в республике зарегистрировали первый с 25 мая летальный исход.

Защита от повторного постковидного синдрома

За последние сутки в России выявили 20 303 новых случая коронавируса, выздоровели 8 729 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 712 699 человек, а выздоровевших — до 18 039 355. За сутки болезнь унесла жизни 44 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 741 человек.

Подъем заболеваемости коронавирусом в России не повлечет за собой роста смертности от инфекции, считает врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, это связано с тем, что циркулирующие на сегодняшний день в стране варианты омикрон-штамма не вызывают тяжелого течения болезни.

«Эффект повторного постковидного синдрома будет зависеть от уровня защиты [организма]», — заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он объяснил, что чем сильнее иммунитет после первого заболевания COVID-19, тем незначительнее повторное воздействие коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что пандемия COVID-19 и введенные из-за нее ограничения прямо или косвенно стали причиной роста смертности среди наркопотребителей в России. По данным Росстата, в прошлом году в стране от запрещенных веществ умерли более 10 тысяч человек.

В Казахстане ревакцинацию прошли более 5 млн человек

В мире коронавирусом нового типа на 09:20 (мск) заразились 584 189 139 человек, 6 417 842 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 197 380). На второй строчке — Индия (44 145 709), на третьей — Франция (34 237 067), на четвертой — Бразилия (34 011 173), на пятой — Германия (31 228 314).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 034 152). За ними следуют Бразилия (679 939), Индия (526 689), Россия (374 940, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 306).

Тест на коронавирус президента США Джо Байдена показал отрицательный результат. Несмотря на это он продолжает оставаться на самоизоляции «в целях предосторожности». Как только второй тест покажет отрицательный результат, Байден сможет вернуться к обычной жизни. Чувствует он себя хорошо, заверяет его лечащий врач Кевин О'Коннор.

Фото: кадр видео YouTube

Более 5 миллионов жителей Казахстана прошли ревакцинацию. В целом прививку против коронавируса в стране сделали почти 10,8 млн человек. Завершили курс вакцинации свыше 10,5 млн казахстанцев.

В Турции зарегистрировано почти 16,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умерли от COVID-19 почти 99,7 тысячи жителей страны, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Татьяна Демина