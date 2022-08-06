В ООН заявили о росте ядерной угрозы

Угроза применения ядерного оружия сейчас становится все более актуальной в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом».

— Человечество играется с заряженным оружием, — приводит слова генсека UN News.

Фото: pxhere.com

На этой неделе замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Он отметил, что в ядерной войне не может быть победителей. Она никогда не должна быть развязана.



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Татьяна Леухина