В ООН заявили о росте ядерной угрозы
Угроза применения ядерного оружия сейчас становится все более актуальной в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По его словам, «происходит быстрое распространение кризисов с угрожающим ядерным подтекстом».
— Человечество играется с заряженным оружием, — приводит слова генсека UN News.
На этой неделе замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Он отметил, что в ядерной войне не может быть победителей. Она никогда не должна быть развязана.
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