МИД: гибридная война против России чревата ядерным конфликтом

Развязанная против России гибридная военная кампания чревата сползанием к конфликту между ядерными державами. Об этом предупредил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН.

Он отметил, что позитивные наработки в рамках переговоров по СНВ оказались девальвированы США.

В МИДе подчеркнули, что в ядерной войне не может быть победителей. Она никогда не должна быть развязана. В то же время обстановка в области стратегической стабильности в мире стремительно ухудшается, передает «РИА Новости».

Вчера в Белом Доме заявили о готовности вместе с Россией работать над созданием новой системы контроля ядерного вооружения. Вашингтон ждет, что Москва продемонстрирует готовность возобновить работу по СНВ-3. Действие этого договора, единственного российско-американского режима контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году.



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Татьяна Леухина