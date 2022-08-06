Главное о коронавирусе на 6 августа: COVID-19 — причина 3 тысяч смертей и масштабы осенней волны

Фото: Максим Платонов

В Татарстане впервые с начала июля зафиксировали случай смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 62 случая заражения коронавирусом. Всего на 6 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 163. Выздоровели за весь период 150 492 человека, в том числе семеро — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 49 человек.

В Татарстане первый компонент вакцины против коронавируса получили 2 555 145 жителей. За неделю их число выросло на 9 258 человек, подсчитало «Реальное время» на основе федеральных данных. Завершили курс вакцинации 2 479 003 татарстанца. Так, за последние семь дней это число увеличилось на 2 953.

По состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 4,8%. В начале весны он превышал 80%. В связи с этим 14 марта было принято решение об отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Фото: Максим Платонов

В Казани в первый день работы пункта вакцинации в ТЦ «Южный» медики отметили повышенный спрос со стороны жителей столицы, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. За первый день прививку в пункте сделали 57 человек. Посетители говорят, что многим удобнее сделать прививку во время похода за покупками. Вакцинацию проводят сотрудники поликлиники №20. В наличии есть оба компонента «Спутника V».

В Татарстане зарегистрировали один случай смерти от коронавируса. Последний раз о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, в республике сообщалось 8 июля — он стал первым за шесть недель. Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 1 997 случаев смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.



ФМБА сообщило о создании тест-систем для выявления всех новых видов «омикрона»

За последние сутки в России выявили 19 974 новых случая коронавируса, выздоровели 10 743 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 692 396 человек, а выздоровевших — до 18 030 626. За сутки болезнь унесла жизни 46 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 697 человек.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6% за неделю, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Напомним, неделей ранее уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составлял 10,7%. Отмечается, что вакцинация первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя — 89 250 277.

В России в июне смертность от коронавируса, когда заболевание стало основной причиной смерти, снизилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. Так, основной причиной смерти данное заболевание стало у 3 063 человек. В 630 случаях он лишь предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). Также коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 247 человек, а еще в 1 051 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что в осенне-зимний период в России могут начать выявлять по 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. По его словам, в этот период заболевших будет значительно больше, чем летом, но все равно меньше, чем в прошлую волну «омикрона». По крайней мере, в случае, если не появится новый штамм вируса, подчеркнул эксперт.



Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, Крючков рассказал, что при подъеме заболеваемости COVID-19 в стране будет увеличиваться число людей с постковидным синдромом, который может длиться больше полугода. Он отметил, что каждое последующее заражение коронавирусом приводит к более выраженным последствиям для здоровья. Специалист утверждает, что из-за этого постковид с каждым новым заболеванием будет протекать все сложнее.

Вместе с этим инфекционист Николай Малышев заявил, что период роста заболеваемости коронавирусом может завершиться в начале сентября. По его словам, пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа. «Сейчас идет седьмая волна коронавируса, пока повышается, до пика дойдет, потом будет снижаться. Это месяца на два. Заболеваемость может начать снижаться в начале сентября», — сказал он

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о неизбежности нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, число заразившихся коронавирусом в стране начнет расти уже осенью. Помимо этого, как отметил врач, в следующем сезоне следует ожидать увеличения числа пациентов с гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). Чтобы защитить себя от болезней, он посоветовал отказаться от курения, ограничить потребление калорий, правильно питаться, много двигаться, закаливать свой организм, а также выполнять элементарные санитарные требования.

Фото: Максим Платонов

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что их тест-системы способны выявить различные виды омикрон-штамма, в том числе ВА.4, ВА.5 и «кентавр». Число мутаций в различных вариантах вируса не влияет на качественное выявление коронавируса, так как тест-системы обладают высокой чувствительностью, подчеркнули в ведомстве.

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева рассказала, что вакцинация от коронавируса может снизить вероятность развития постковидного синдрома у детей. По ее словам, в настоящее время наиболее частыми проявлениями детского постковида являются астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушение сна.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» Национальной технологической инициативы HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков сообщил, что витамины группы В могут ускорить восстановление обоняния после перенесенного коронавируса. По его словам, время восстановления обоняния у пациентов с COVID-19 в среднем занимает от двух недель до полугода. Прием витаминов может сократить этот срок примерно на 30%, считает он.

Фото: publicdomainpictures.net

Оперштаб Приморского края принял решение о возобновлении ношения масок в местах массового скопления людей и в закрытых помещениях. Уточняется, что такая мера распространяется на юрлица и индивидуальных предпринимателей. Однако на официальных ресурсах документ о возобновлении масочного режима пока не опубликован. Кроме того, несколько опрошенных местным информагентством VL.ru предприятий, работающих в разных сферах, сообщили, что еще не получали писем, предписывающих ношение масок.

С начала прививочной кампании в Свердловской области от коронавируса привились 86% взрослых, 7,5% подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также 83% пожилых людей старше 60 лет. Но количество тех, кто в дальнейшем пришел на вакцинацию повторно, не превышает 30%. Вместе с этим эпидемиологи рекомендуют сделать прививку против COVID-19 в августе, до сезона роста простудных заболеваний, а также до начала прививочной кампании против гриппа.

Тест Байдена остается положительным, но он идет на поправку

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 583 029 988 человек, 6 416 288 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 185 176). На второй строчке — Индия (44 126 994), на третьей — Франция (34 237 067), на четвертой — Бразилия (33 994 470), на пятой — Германия (31 228 314).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 034 123). За ними следуют Бразилия (679 758), Индия (526 649), Россия (374 895, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 128).

Минздрав Абхазии сообщил, что медики отмечают рост заболеваемости коронавирусом во всех районах республики. Отмечается, что в основном у заболевших выявляется штамм «омикрон» и течение заболевания проходит в легкой форме. Хаджарат Шамба, главврач Гудаутской ЦРБ, которая с начала пандемии выполняет роль ковидного госпиталя, сообщил, что на стационарном лечении находятся 20 пациентов, пока задействовано только инфекционное отделение.

Лечащий врач главы администрации США Кевин О'Коннор сообщил, что новый антигенный тест президента США Джо Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным. По словам врача, Байден чувствует себя хорошо, у него почти полностью прошел кашель. «Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются совершенно нормальными. Его легкие остаются чистыми», — рассказал специалист.

Фото: flickr.com

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила требование о проведении регулярного предматчевого тестирования на коронавирус членов команд, участвующих в турнирах под ее эгидой. Вместе с тем медицинские департаменты клубов должны обеспечить контроль исполнения национальных требований по вакцинации от коронавируса и соблюдения соответствующих санитарных протоколов в случае появления симптомов заражения и подтверждения заболевания.

Пресс-служба Бостонского университета сообщила, что медики впервые проследили за распространением коронавируса в университетских аудиториях и обнаружили, что он редко передается между студентами и преподавателями при соблюдении масочного режима. В исследовании приняли участие 140 тысяч человек. Добровольцы согласились на очное посещение семинаров и лекций, после которых они регулярно сдавали ПЦР-тест. В результате было зафиксировано более 850 случаев заражения, что составляет примерно 0,1% от общего числа тестов. Медики выяснили, что из всех этих случаев только девять человек заразились в вузе.

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Максим Кокунин