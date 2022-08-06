Главное о коронавирусе на 6 августа: COVID-19 — причина 3 тысяч смертей и масштабы осенней волны
В Татарстане впервые с начала июля зафиксировали случай смерти от COVID-19
За последние сутки в Татарстане выявлено 62 случая заражения коронавирусом. Всего на 6 августа общее количество инфицированных в республике достигло 154 163. Выздоровели за весь период 150 492 человека, в том числе семеро — за минувшие сутки. Всего скончались 1 997 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 49 человек.
- В Татарстане первый компонент вакцины против коронавируса получили 2 555 145 жителей. За неделю их число выросло на 9 258 человек, подсчитало «Реальное время» на основе федеральных данных. Завершили курс вакцинации 2 479 003 татарстанца. Так, за последние семь дней это число увеличилось на 2 953.
- По состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 4,8%. В начале весны он превышал 80%. В связи с этим 14 марта было принято решение об отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.
- В Казани в первый день работы пункта вакцинации в ТЦ «Южный» медики отметили повышенный спрос со стороны жителей столицы, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана. За первый день прививку в пункте сделали 57 человек. Посетители говорят, что многим удобнее сделать прививку во время похода за покупками. Вакцинацию проводят сотрудники поликлиники №20. В наличии есть оба компонента «Спутника V».
- В Татарстане зарегистрировали один случай смерти от коронавируса. Последний раз о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, в республике сообщалось 8 июля — он стал первым за шесть недель. Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 1 997 случаев смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
ФМБА сообщило о создании тест-систем для выявления всех новых видов «омикрона»
За последние сутки в России выявили 19 974 новых случая коронавируса, выздоровели 10 743 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 692 396 человек, а выздоровевших — до 18 030 626. За сутки болезнь унесла жизни 46 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 697 человек.
- Коллективный иммунитет к коронавирусу в России снизился до 8,6% за неделю, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Напомним, неделей ранее уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составлял 10,7%. Отмечается, что вакцинация первым компонентом выполнена 94 232 374 раза, двумя — 89 250 277.
- В России в июне смертность от коронавируса, когда заболевание стало основной причиной смерти, снизилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат. Так, основной причиной смерти данное заболевание стало у 3 063 человек. В 630 случаях он лишь предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования). Также коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 247 человек, а еще в 1 051 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.
- Иммунолог Николай Крючков заявил, что в осенне-зимний период в России могут начать выявлять по 100 тысяч заболевших коронавирусом в сутки. По его словам, в этот период заболевших будет значительно больше, чем летом, но все равно меньше, чем в прошлую волну «омикрона». По крайней мере, в случае, если не появится новый штамм вируса, подчеркнул эксперт.
- Кроме того, Крючков рассказал, что при подъеме заболеваемости COVID-19 в стране будет увеличиваться число людей с постковидным синдромом, который может длиться больше полугода. Он отметил, что каждое последующее заражение коронавирусом приводит к более выраженным последствиям для здоровья. Специалист утверждает, что из-за этого постковид с каждым новым заболеванием будет протекать все сложнее.
- Вместе с этим инфекционист Николай Малышев заявил, что период роста заболеваемости коронавирусом может завершиться в начале сентября. По его словам, пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа. «Сейчас идет седьмая волна коронавируса, пока повышается, до пика дойдет, потом будет снижаться. Это месяца на два. Заболеваемость может начать снижаться в начале сентября», — сказал он
- Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о неизбежности нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России. По его словам, число заразившихся коронавирусом в стране начнет расти уже осенью. Помимо этого, как отметил врач, в следующем сезоне следует ожидать увеличения числа пациентов с гриппом и острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ). Чтобы защитить себя от болезней, он посоветовал отказаться от курения, ограничить потребление калорий, правильно питаться, много двигаться, закаливать свой организм, а также выполнять элементарные санитарные требования.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что их тест-системы способны выявить различные виды омикрон-штамма, в том числе ВА.4, ВА.5 и «кентавр». Число мутаций в различных вариантах вируса не влияет на качественное выявление коронавируса, так как тест-системы обладают высокой чувствительностью, подчеркнули в ведомстве.
- Главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Батышева рассказала, что вакцинация от коронавируса может снизить вероятность развития постковидного синдрома у детей. По ее словам, в настоящее время наиболее частыми проявлениями детского постковида являются астения, хроническая усталость, повышенная утомляемость, слабость, головная боль, нарушение сна.
- Соруководитель направления «Превентивная медицина» Национальной технологической инициативы HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков сообщил, что витамины группы В могут ускорить восстановление обоняния после перенесенного коронавируса. По его словам, время восстановления обоняния у пациентов с COVID-19 в среднем занимает от двух недель до полугода. Прием витаминов может сократить этот срок примерно на 30%, считает он.
- Оперштаб Приморского края принял решение о возобновлении ношения масок в местах массового скопления людей и в закрытых помещениях. Уточняется, что такая мера распространяется на юрлица и индивидуальных предпринимателей. Однако на официальных ресурсах документ о возобновлении масочного режима пока не опубликован. Кроме того, несколько опрошенных местным информагентством VL.ru предприятий, работающих в разных сферах, сообщили, что еще не получали писем, предписывающих ношение масок.
- С начала прививочной кампании в Свердловской области от коронавируса привились 86% взрослых, 7,5% подростков в возрасте от 12 до 17 лет, а также 83% пожилых людей старше 60 лет. Но количество тех, кто в дальнейшем пришел на вакцинацию повторно, не превышает 30%. Вместе с этим эпидемиологи рекомендуют сделать прививку против COVID-19 в августе, до сезона роста простудных заболеваний, а также до начала прививочной кампании против гриппа.
Тест Байдена остается положительным, но он идет на поправку
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 583 029 988 человек, 6 416 288 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (92 185 176). На второй строчке — Индия (44 126 994), на третьей — Франция (34 237 067), на четвертой — Бразилия (33 994 470), на пятой — Германия (31 228 314).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 034 123). За ними следуют Бразилия (679 758), Индия (526 649), Россия (374 895, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (328 128).
- Минздрав Абхазии сообщил, что медики отмечают рост заболеваемости коронавирусом во всех районах республики. Отмечается, что в основном у заболевших выявляется штамм «омикрон» и течение заболевания проходит в легкой форме. Хаджарат Шамба, главврач Гудаутской ЦРБ, которая с начала пандемии выполняет роль ковидного госпиталя, сообщил, что на стационарном лечении находятся 20 пациентов, пока задействовано только инфекционное отделение.
- Лечащий врач главы администрации США Кевин О'Коннор сообщил, что новый антигенный тест президента США Джо Байдена на COVID-19 вновь оказался положительным. По словам врача, Байден чувствует себя хорошо, у него почти полностью прошел кашель. «Его температура, пульс, кровяное давление, частота дыхательных движений и уровень сатурации остаются совершенно нормальными. Его легкие остаются чистыми», — рассказал специалист.
- Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила требование о проведении регулярного предматчевого тестирования на коронавирус членов команд, участвующих в турнирах под ее эгидой. Вместе с тем медицинские департаменты клубов должны обеспечить контроль исполнения национальных требований по вакцинации от коронавируса и соблюдения соответствующих санитарных протоколов в случае появления симптомов заражения и подтверждения заболевания.
- Пресс-служба Бостонского университета сообщила, что медики впервые проследили за распространением коронавируса в университетских аудиториях и обнаружили, что он редко передается между студентами и преподавателями при соблюдении масочного режима. В исследовании приняли участие 140 тысяч человек. Добровольцы согласились на очное посещение семинаров и лекций, после которых они регулярно сдавали ПЦР-тест. В результате было зафиксировано более 850 случаев заражения, что составляет примерно 0,1% от общего числа тестов. Медики выяснили, что из всех этих случаев только девять человек заразились в вузе.
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