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За неделю число вакцинированных против COVID-19 в Татарстане выросло на 9,2 тысячи

07:27, 06.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За неделю число вакцинированных против COVID-19 в Татарстане выросло на 9,2 тысячи
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане первый компонент вакцины против коронавируса получили 2 555 145 жителей. За неделю их число выросло на 9 258 человек, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

Завершили курс вакцинации 2 479 003 татарстанца. За последние семь дней это число увеличилось на 2 953.

По состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 4,8%. В начале весны он превышал 80%, следовало из данных Управления Роспотребнадзора по РТ. В связи с этим 14 марта было принято решение от отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в республике нет действующих антиковидных ограничений. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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