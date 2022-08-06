За неделю число вакцинированных против COVID-19 в Татарстане выросло на 9,2 тысячи

В Татарстане первый компонент вакцины против коронавируса получили 2 555 145 жителей. За неделю их число выросло на 9 258 человек, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба.

Завершили курс вакцинации 2 479 003 татарстанца. За последние семь дней это число увеличилось на 2 953.

По состоянию на 5 августа уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 4,8%. В начале весны он превышал 80%, следовало из данных Управления Роспотребнадзора по РТ. В связи с этим 14 марта было принято решение от отмене обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.



Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день в республике нет действующих антиковидных ограничений. Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Татьяна Демина