В Татарстане впервые с начала июля зафиксировали случай смерти от COVID-19

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали один случай смерти от коронавируса. Последний раз о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, в республике сообщалось 8 июля — он стал первым за шесть недель.

Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 1 997 случаев смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

На сегодняшний день в республике выявлено 154 101 случай заражения COVID-19. Вылечились 150 485 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина