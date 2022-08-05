В Татарстане впервые с начала июля зафиксировали случай смерти от COVID-19
За последние сутки в Татарстане зарегистрировали один случай смерти от коронавируса. Последний раз о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, в республике сообщалось 8 июля — он стал первым за шесть недель.
Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 1 997 случаев смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
На сегодняшний день в республике выявлено 154 101 случай заражения COVID-19. Вылечились 150 485 татарстанцев.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 августа читайте в подборке интернет-газеты.
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