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В Татарстане впервые с начала июля зафиксировали случай смерти от COVID-19

11:05, 05.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане впервые с начала июля зафиксировали случай смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали один случай смерти от коронавируса. Последний раз о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, в республике сообщалось 8 июля — он стал первым за шесть недель.

Всего на 5 августа в Татарстане зарегистрировано 1 997 случаев смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

На сегодняшний день в республике выявлено 154 101 случай заражения COVID-19. Вылечились 150 485 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 5 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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