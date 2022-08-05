Росстат: COVID-19 стал основной причиной смерти более 3 тысяч россиян в июне

В России в июне смертность от коронавируса, когда заболевание стало основной причиной смерти, снизилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Коронавирус в июне стал основной причиной смерти 3 тысяч 63 человек. В 630 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти (для подтверждения требуются дополнительные медицинские исследования).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июне коронавирус вызвал смертельные осложнения других болезней у 247 человек, еще в 1 тысяче 51 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

В июне в Татарстане не фиксировали ни одного случая смерти от COVID-19. Последний раз о летальных исходах, причиной которых стал COVID-19, сообщалось 25 мая — умерли два человека. После этого летальные случаи фиксировали в июле и в августе.



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Татьяна Леухина