Зампостпреда России при ООН: Россия и Украина далеки от переговоров

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Киев не подает сигналов о готовности ответственно подойти к переговорам с Москвой. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

— У них есть какие-то требования, которые не могут быть положены на стол в ходе серьезных переговоров. Поэтому мы все еще далеки (от переговоров, — прим. ред.), — отметил он.

Украина лишь делает политические заявления о теоретической готовности вести переговоры с Россией, «что они готовы вести переговоры, когда Россия выведет свои войска, имея в виду даже Донбасс и Крым, что само по себе смешно», передает «РИА Новости» его слова.

Фото: Минобороны России

В конце июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что когда Киев захочет возобновить переговоры с Москвой, Россия будет исходить из ситуации «на земле» и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

В начале июня министр заявлял в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской», что Запад через день после российско-украинской встречи в Стамбуле запретил Киеву продолжать переговоры с Москвой. До этого, по его словам, Украина вроде бы выдвинула предложение о том, как решить вопрос. Россия эти предложения взяла за основу. Однако после запрета Запада позиция Киева на переговорах резко изменилась.

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Татьяна Леухина